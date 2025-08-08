原爆投下後の長崎を描いた映画『長崎ー閃光の影でー』に出演する俳優の菊池日菜子さん（23）、小野花梨さん（27）、川床明日香さん（23）にインタビュー。映画出演を機に学んだことや、印象に残ったシーンなどを伺いました。

映画『長崎ー閃光の影でー』（現在公開中）は、1945年の原爆投下後の長崎が舞台。実際に被爆者救護にあたった看護学生の手記を原案に、看護学校に通う田中スミ（菊池さん）、大野アツ子（小野さん）、岩永ミサヲ（川床さん）の3人の視点で戦争の悲劇を描いた作品です。

■「何も知らないに等しいほど…」出演して知ったこと

長崎県出身の福山雅治さん（56）がプロデュース・ディレクションを担当した映画主題歌『クスノキ ー閃光の影でー』の題材となった“被爆クスノキ”がある長崎県の山王神社を訪れた3人。長崎の人々の復興のシンボルとなった“被爆クスノキ”の前で、映画撮影を通して感じたことを伺いました。

――役作りの中で改めて知ったことはありますか？

菊池：長崎についての平和学習をしていると思い込んでいたんですけど、改めて映画に参加させていただくにあたって新しく見た情報は知らないことばかりで。これまでの私は何も知らないに等しいほど足りなかったんだなっていうのはすごく痛感しました。具体的には救護にあたった方々の存在っていうのを意識したことがなかった分、被爆された方の中にもいろんな境遇があってというところから根本の部分を学び直して、原爆の重みがいかなるものかというのを知っていったという感じです。

■映画の原案となった手記を読んで

この映画は、日本赤十字社の看護師たちによる手記『閃光の影で−原爆被爆者救護赤十字看護婦の手記―」を原案に作られました。

――原案となった手記は読まれましたか？

菊池：そうですね、3人それぞれ（手記を）読み込んできて。印象に残った、大事にしたい一節を発表し合う朗読会を開いてくださったので。

川床：すごく印象に残っているのが、原爆が落ちて亡くなられる方が、最期に「自分は何も悪いことはしていない」とおっしゃったというのが手記に書かれていて。自分の想像力では到底及びようのない現実が80年前にあったということを考えさせられました。

■“視覚的な衝撃” “無力感” “むごさ” 3人の印象に残ったシーンとは？

――映画での印象的なシーンを教えてください。

小野：ミサヲ（川床さん）とアツ子（小野さん）が口論になるシーンがとても印象的で。何も言葉が出ないスミ（菊池さん）がいたり、おのおのの主張がとてもらしいといいますか、積み重ねてきたキャラクターの主張として、非常に共感できるものかつ、セリフのエネルギーといいますか、切実さにすごく胸を打たれて。演じながら感情が止めどなくあふれ出るようなすごく印象的なシーンになりました。

――家族を失って涙を流すシーンではどのようなことを考えて臨みましたか？

小野：あのシーンは本当に“視覚的な衝撃”がすさまじくてですね。何かを自分の中に積み上げるというよりは、目の前で起こっている様にどれだけ新鮮に心が動けるか、そういう準備をしなければならないなと思って挑みました。

――菊池さんの印象的なシーンは？

菊池：どのシーンも印象的で選ぶのが難しいんですけど。原爆が落ちてすぐに救護にあたって、被爆されている方々を前に助けるために声をかけるんですけど。もう自分たちが死ぬことをわかっているから救護なんていらないと、浦上天主堂にひたすら向かう皆さんを見送るしかないシーンがあるんですけど。そこの“無力感”がすさまじくて、動けない自分の悔しさっていうのを、身にしみて感じたのを鮮明に思い出しました。

――川床さんの印象的なシーンは？

川床：スミ（菊池さん）とアツ子（小野さん）の2人が防波堤に座ってお話ししているシーンが印象的で。原爆が落ちた後も時間が淡々と進んでいく、その“むごさ”みたいなものがすごく感じられて。でも、すごくそのシーンがきれいなんですよね。こうやって命がつながれていったんだなと感じましたね。

■「戦争を知るべき」菊池さんが思う“若い世代にできること”

最後に、主演として看護学生の田中スミを演じた菊池日菜子さんに、“戦争経験のない現代の若い世代”として何ができるのかを伺いました。

――戦争を経験した方が少なくなっていくなか、若い世代ができることはどんなことだと思いますか？

菊池：戦争（を学ぶ）教育を強いることは100％素晴らしいこととは私は言えないと思っていて。被爆された方々が願っている平和への熱量が、少しでも薄れて後世に語り継がれることにも私はうなずけなくて。平和への願いを保ち続けるために、“戦争を知るべき”と思っています。今の私たちにできることは、知ること、学ぶことだと思っています。