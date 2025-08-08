º´Æ£·ò¡¦µÜºêÍ¥¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦»ÖÂº½ß¤Î·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×À»ÃÏ¤Ç1Æü¸Â¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅ·èÄê
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡Ê¥Æ¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¡Ë¡×¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÂ³¤¡¢10·î11Æü¤Ë²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç1Æü¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£8Æü¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØTENBLANK¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡ÙÆâ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´Æ£·ò¡õÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡õ»ÖÂº½ß¤¬¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¡ª¤³¤³¤À¤±¤Î¡ÈÀÖÍç¡¹¡É¥È¡¼¥¯¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ãÌÚÌ¤À¸¤Î¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¸¶ºî¡£¼ç±é¤Îº´Æ£·ò¤¬¼«¤é±ÇÁü²½¤ò´ë²è¤·¡¢¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤·¤¿°ÕÍßºî¤À¡£
¡¡TENBLANK¤Ï¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë±é¤¸¤ëÅ·ºÍ¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ±é¤¸¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â²¬¾°¡¢»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëÄ¶²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºäËÜ°ì»ê¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î4¿Í¤¬Á´°÷½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Çº´Æ£¤¬¡Ö²æ¡¹TENBLANK¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢µÜºê¤Ï¡Ö¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â»ä¤¿¤Á¤â¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤¹¤è!? ¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤¿¤é¡×¡¢»ÖÂº¤Ï¡Ö¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ò»ëÄ°¤·¤¿TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄTENBLANK¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï9Æü¸áÁ°0»þ¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¡Êº´Æ£¡¦µÜºê¡¦Ä®ÅÄ¡¦»ÖÂº¡Ë¤Î³Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î11Æü
²ñ¾ì¡§¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¸ø±é¡§
¡Ê1¡Ë³«¾ì 11¡§00¡¡³«±é 12¡§00
¡Ê2¡Ë³«¾ì 16¡§00¡¡³«±é 17¡§00
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§Á´ÀÊ»ØÄê1Ëü1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í× / 3ºÐ°Ê²¼É¨¾å²Ä¡¢ÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§³Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î9Æü00¡§00¡Á2025Ç¯8·î18Æü23¡§59
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§³Æ¸ø±é 1²ó2Ëç¤Þ¤Ç
