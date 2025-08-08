『DOPE』真犯人判明の衝撃ラスト「嘘!?」「なぜ…」「鳥肌立った」【ネタバレあり】
King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜 後10：00）の第6話が、8日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】ネット衝撃…真犯人が”豹変”したシーン
本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）が、才木の教育係で型破りな陣内鉄平（じんない・てっぺい）とバディを組み、個性豊かな仲間たちと共に【DOPE】が巻き起こす事件に挑む姿を描く。互いに秘密を抱えながら、次第に影響し合い成長していく人間ドラマと、本格アクションシーンが融合する新時代の作品となる。
第6話は、ニコラス（フェルナンデス直行）が潜入捜査官だとバレたのはハッキングが原因だと判明し、才木（高橋海人）と陣内（中村倫也）は犯人の取り調べに立ち会うよう命じられる。だが、香織（入山法子）の死に関係する人物が明らかになったとジウ（井浦新）から連絡を受けた陣内は、取り調べを無視してその人物の元へと向かう。
そんな中、才木は美和子（真飛聖）からDOPEを所持していたことを告げられる。美和子は結衣（蒼戸虹子）の病気を治すために一線を超えそうだったところを耐え、才木に全てを打ち明けたのだ。美和子の持つDOPEに才木が触れると、ある映像が頭の中で流れ始め…というストーリーだった。
ラストには、陣内の妻・香織を殺した犯人が、陣内の元同期・戸倉（小池徹平）であることが判明。「本当にお前が…？」と信じられない表情で問い詰めた陣内に対し、戸倉が銃口を向ける衝撃的なシーンで終了した。視聴者からは「嘘!?戸倉さんが」「確かに怪しかったけど、なぜなんだ。なぜ悪に手を染めたんだよ…」「小池徹平がスッと銃を構えるシーンに鳥肌立ったわ」などの声が寄せられている。
