¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡Û²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯ÆÍÇË¡¡µìÃÎ¤Î¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¤«¤é£¶¾¡ÌÜ
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×£¸Æü²£ÉÍÂç²ñ¤Î£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê£²£¸¡Ë¤«¤é£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ½Ð¿È¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤Î¥·¥ó¥°¥ë½éÂÐÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤ÏÎ¾¼Ô¤¬µÕ¿åÊ¿¥Á¥ç¥Ã¥×¤ò·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ë¥â¥í¥Ë¡¼¤ò»°³Ñ¹Ê¤á¤ÇÊá³Í¡£¥â¥í¥Ë¡¼¤¬Ä¥¤ê¼ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¸å¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ³°¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ÆÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¸«»ö¤Ë¥¿¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£±£²¤È¤·¤Æ£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£³°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÆÍÇË°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤ò·Ð¤Æ£²£°£²£³Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥â¥í¥Ë¡¼¤¬¡Ö¥¶¥Ã¥¯¡¢²¶¤¬£±£³ºÐ¤Î»þ¡¢¤ªÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤«¤é¼Ö¤Ç£²£°Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£Êì¤µ¤ó¤Ë¡ØÃÂÀ¸Æü¤Ï²¿¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ø£±¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¡££²£°ÂåÁ°È¾¤ÎÃË¤Ç¡¢¹ñ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¤ä¤Ä¤¬¡£¼Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥±¡¼¥¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é£²»þ´Ö¤À¤±¤½¤³¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤½¤ÎÃË¤¬²¶¤Ë²¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤µ¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅö»þ¡¢¥¶¥Ã¥¯¤È£²»þ´ÖÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö²¶¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÌá¤ê¸·¤·¤¤»þ¤â¡¢¤¤¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î½Å¤ß¤ò¸ª¤ËÇØÉé¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤Ï¤³¤³¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¶¥Ã¥¯¤âÅÐ¾ì¤·¡Ö¤ªÁ°¤¬¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢²¶¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥â¥í¥Ë¡¼¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÅÝ¤¹¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£´¡¢£µÇ¯¡¢²¶¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤¿´Ö¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ï¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¤è¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ª¤Þ¤¨¤éÁ´°÷¡¢²¶¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆü¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤ò²¶¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤ËºÆÀï¤À¡×¤È¥â¥í¥Ë¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£