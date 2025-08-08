宮内庁は、心臓の持病のため先月から新しい薬の服用を始めた上皇さまが、退院した後、お住まいの中を歩くなどの軽い運動を少しずつ行われていると明らかにしました。

「右心不全」や「無症候性心筋虚血」と診断されていた上皇さまは先月、心臓の負荷を和らげる新たな内服薬を投与するため、4日間東大病院に入院されました。

側近によりますと、先月18日の退院後は、上皇后さまとともにお住まいの仙洞御所の中を歩くなど、軽い運動を行われているということです。

心臓に負荷をかけないよう、数十メートルごとに区切って休憩を挟みながらゆっくり歩かれ、距離は以前に比べ4分の1から3分の1程度に短くしているということです。

歩行に加え、かかとの上げ下げなど筋力低下防止の運動は続けている一方、階段の上り下りや散策は控えられているということです。

新たな薬による副作用はありませんが、入院中に見つかった脈が速くなる「上室性不整脈」の症状については現在も時折確認されているということです。

現在は医師が上皇さまが軽い運動をされる様子を見ながら、心臓に負荷がかからない程度の運動量や薬の処方を判断しています。