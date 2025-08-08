◇第107回全国高校野球選手権大会第4日 1回戦 高知中央−綾羽（2025年8月7日 甲子園）

高知中央は第4試合で綾羽（滋賀）と対戦。1点リードの9回にエラーで同点に追いつかれ、延長戦に突入。4点を追う10回、2点を返したが、あと一歩届かなかった。

1点リードの9回、あと1死としながらも遊撃・高山大和（3年）が痛恨のエラー。同点に追いつかれ、タイブレークの延長に突入。10回に連続長打などで4点を失うと、直後に2点を返したものの、最後は力尽いた。

3回、相手のミスも重なり、無死満塁のチャンスを迎えると、5番・井筒陽斗（3年）の中犠飛で先制。4回にも1死二、三塁から、神村風汰（3年）の中犠飛で追加点を奪った。

先発の堅田徠可（2年）は3回6奪三振と堂々のピッチングを披露し、3番手の左腕・横山宏伸（3年）も好救援。エースナンバー・松浦伸広（2年）は8回1死からマウンドに上がると、2死満塁としながらも最後は一ゴロに仕留めた。

同試合は午後7時49分にプレーボール。第3日の第4試合、広陵（広島）−旭川志峯（北北海道）が同7時29分に開始され、史上最遅としていたが、2日連続で最遅更新となった。

9回表の途中で午後10時をまわり、鳴り物の応援がストップ。聖地には声援と拍手の音が響いた。試合終了は10時46分。21年の小松大谷（石川）−高川学園（山口）の午後9時40分を更新する史上最遅終了時刻となった。