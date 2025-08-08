SKY-HIが、最新曲「At The Last」のOne Shot & One Take Videoを公開した。

「At The Last」は、今年リリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾であり、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲。

国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔も参加し制作され、夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや叶え続けるその生き様の美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、魂を揺らす逆転のアンセムとなっている。

公開された映像は、多彩な表現力と卓越したダンススキルで唯一無二のダンス作品を創り出す世界トップクラスのダンスチーム・K fam(ケイ ファム)のダンサー10名とSKY-HIが、ワンショット・ワンテイクで撮影したパフォーマンスとなっている。

振り付けは、K famのプロデューサーであり、世界レベルのダンスコンテストに出場しつつ、宝塚歌劇団をはじめとした数多くのミュージカルやCMでの振り付けを手掛ける、日本一の振付師 KAORIaliveが手がけた。

理不尽や抑圧、苦悩や葛藤に対する抵抗と、そこへの反骨精神から生まれる、まさに命懸けの力強いエネルギーを、K famのダンサーたちが身体全体で描き出す。

SKY-HIとの息の合った共演により、楽曲の世界観はさらに深く、立体的表現され、音楽とダンスと感情が完全に融合した映像作品に仕上がっている。





New Single「At The Last」

発売日 : 2025年6月27日(金)

Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/AtTheLast

『THE LAST PIECE』番組放送・配信スケジュール

◾︎『THE TIME,』内「THE LAST PIECE」コーナー

初回放送：2025年6月27日(金)

毎週金曜日 あさ5:20-8:00『THE TIME,』内で放送 ◾︎「THE LAST PIECE」本編（BMSG公式YouTubeチャンネル）

第1話配信：2025年6月27日(金)20:00配信

以降、毎週金曜よる20:00配信で全13話配信予定 ◾︎公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』（TBS）

初回放送 2025年7月3日(木)深夜0:59放送

以降、毎週木曜深夜0:59から全13話放送予定

出演：大島美幸(森三中) 「THE LAST PIECE」公式サイト : https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

「THE LAST PIECE」BMSG公式YouTube : https://www.youtube.com/BMSG_official

「THE LAST PIECE」 X（旧Twitter） : https://x.com/THELASTPIECE_X

「THE LAST PIECE」 Instagram : https://www.instagram.com/thelastpiece_bmsg/

「THE LAST PIECE」 TikTok : https://www.tiktok.com/@thelastpiece_official