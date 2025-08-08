◇第107回全国高校野球選手権第4日 1回戦 綾羽6―4高知中央（2025年8月8日 甲子園）

第4試合で、高知中央（高知）と綾羽（滋賀）が対戦。午後10時を過ぎる激闘となり、9回まで2―2と決着つかなかった。春夏の甲子園大会を通じて史上初の継続試合となるかと思われたが、大会本部から10回に限り、試合を続行するとのアナウンスがあり、続行。10回タイブレークの末、表の攻撃で綾羽が4点を奪い、その裏の高知中央の反撃を2点に抑えた。

今大会から暑さ対策で、2部制の第2試合は午後1時半を過ぎて新たなイニングには入らず、同1時45分を過ぎた場合は打ち切りで継続試合となる。また、第4試合も午後10時を過ぎれば原則、新たなイニングに入らないルールになっていた。

同戦は9回表に綾羽が同点に追いつき、9回裏終了時点で午後10時20分をすぎていたが、両校の了承を事前に得た上で、10回にかぎりタイブレークの続行を決めたという。その裏にはチームのほか応援団などの滞在費などの問題もある。

プロ野球の阪神―ヤクルト（京セラドーム）は延長12回までもつれ込んで試合終了は午後10時27分。綾羽―高知中央の試合終了は午後10時46分だった。プロ野球のナイターより遅くまで試合が行われた。

これにはSNS上でも「歴史的でありハートフルな出来事」と熱闘を中断せずに続けたことに賛成する声や「チームと応援団の負担はあるし…」と経費的な面からも指示する声がある一方で、「もう両校ともかわいそうだよ。何のためのルールだ？」と継続試合にしなかったことへの否定的な意見もあった。