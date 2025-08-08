◇第107回全国高校野球選手権大会第4日目（8日、甲子園球場)

夏の全国高校野球選手権は8日に1回戦の4試合が行われました。

春の選抜ベスト8・花巻東（岩手）と春の選抜準優勝・智弁和歌山（和歌山）の名門校同士が初戦から激突。花巻東は先制を許すも、すぐさま初回の攻撃で逆転。中盤には新田光志朗選手（3年）、高橋蓮太郎選手（3年）のタイムリー安打で追加点。智弁和歌山を突き放しました。先発の萬谷堅心投手（2年）は、丁寧な投球で156球での完投勝利。智弁和歌山打線を1失点に抑えています。智弁和歌山は、夏の甲子園は出場3大会連続で初戦敗退となりました。

夏の甲子園14年ぶり出場の東洋大姫路（兵庫）は7年ぶり出場の済美（愛媛）と対戦。東洋大姫路は3−3の同点で迎えた7回、高畑知季選手（3年）のタイムリー2塁打、白鳥翔哉真選手（3年）のタイムリー安打で勝ち越し。先発の木下鷹大投手（3年）は、9回136球を投げての完投勝利。粘る済美打線を抑えました。

春の選抜優勝の横浜（神奈川）は敦賀気比（福井）との一戦。横浜は序盤に得点を奪いリード。守備では、サード為永皓選手（3年）のベアハンドスロー、レフト奥村頼人選手（3年）のバックホームなど、チーム全体で堅い守備を見せ得点を許さず。先発の織田翔希投手（2年）は9回127球での完封。春夏連覇へまず1勝を挙げました。

雨天中断などの影響で、午後7時49分プレーボールとなった高知中央（高知）と綾羽（滋賀）の一戦。試合は2−1と高知中央が1点リードで9回に突入。綾羽は2アウト満塁のチャンスを作ると、相手のエラーで得点。土壇場で2−2の同点に追いつきます。そして延長タイブレークとなった10回、綾羽は北川陽聖選手（3年）、磯谷哉斗選手（3年）の連続長打などで一挙4得点。春夏通じて初出場の綾羽が、逆転で甲子園初勝利を手にしています。試合終了時間は午後10時46分でした。

【大会4日目結果】（岩手）花巻東 4−1 智弁和歌山（和歌山）（兵庫）東洋大姫路 5−3 済美（愛媛）（神奈川）横浜 5−0 敦賀気比（福井）（滋賀）綾羽 6−4(延長) 高知中央（高知）