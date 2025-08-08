八天堂「810感謝祭」限定！2倍くりーむパンが通販で登場

パン好き女子の心をくすぐる♡八天堂が、2025年8月8日（金）から「810感謝祭 第2弾」をスタート！大好評だった「2倍くりーむパン」が、ついにオンラインショップで限定販売されます。ふんわり生地ととろけるカスタードが2倍になった、見た目も満足感もパワーアップした贅沢スイーツ♡さらに、店舗限定のHAPPY BAGやお得なアプリクーポンも登場。この夏、自分へのご褒美にぴったりな注目アイテムです。

通販限定「2倍くりーむパン」が登場！

八天堂の代名詞・カスタードクリームがたっぷり楽しめる「2倍くりーむパン」が、オンラインショップ限定で登場。

冷凍でのお届けなので、好きなタイミングでゆっくり楽しめます。自分用にはもちろん、甘いもの好きなあの人へのギフトにもおすすめ♡

パン生地とクリームを通常の2倍に増量し、見た目のボリューム感もインパクト抜群です。ラインナップは、以下の2種類。

2倍くりーむパン6個入（カスタード）



価格：3,000円（税込）※送料別

内容：2倍くりーむパン（カスタード）×6

2倍・ミニくりーむパン4個詰合せ（2種）



価格：1,510円（税込）※送料別

内容：2倍くりーむパン（カスタード）×2／ミニくりーむパン（カスタード）×2

店舗限定の「HAPPY BAG」も見逃せない♪

八天堂本店（広島県三原市）ときさらづ店限定で、8月9日（土）から数量限定の「HAPPY BAG」を販売スタート。

お好きなくりーむパンを5個または10個選べるうえ、保冷バッグとお得な優待券付きの豪華セットです。

甘党女子にはたまらない内容で、夏のおでかけのお供や差し入れにも◎。売り切れ次第終了なのでお早めに！

8月10日だけ使える限定クーポンも♪

8月10日「八天堂の日」には、全国の八天堂常設店舗（一部除く）で使えるお得なアプリクーポンも配信中。

アプリを提示すると、1,500円（税込）以上の購入で100円引きに。夏の手土産やスイーツのまとめ買いにぴったりのチャンスです。クーポンの詳細は、八天堂公式HPをチェックしてみて。

夏のスイーツタイムをとびきり贅沢に♡

今年の夏は、八天堂の「810感謝祭」で特別なスイーツ体験を♡とろけるカスタードとふわふわパンの幸福感を2倍にした「2倍くりーむパン」は、この期間だけの限定アイテム。

店舗限定のHAPPY BAGやクーポンも見逃せません。おうちで、外出先で、心ときめくひとときをお楽しみください♪