八天堂「810感謝祭」限定！2倍くりーむパンが通販で登場
パン好き女子の心をくすぐる♡八天堂が、2025年8月8日（金）から「810感謝祭 第2弾」をスタート！大好評だった「2倍くりーむパン」が、ついにオンラインショップで限定販売されます。ふんわり生地ととろけるカスタードが2倍になった、見た目も満足感もパワーアップした贅沢スイーツ♡さらに、店舗限定のHAPPY BAGやお得なアプリクーポンも登場。この夏、自分へのご褒美にぴったりな注目アイテムです。
通販限定「2倍くりーむパン」が登場！
八天堂の代名詞・カスタードクリームがたっぷり楽しめる「2倍くりーむパン」が、オンラインショップ限定で登場。
冷凍でのお届けなので、好きなタイミングでゆっくり楽しめます。自分用にはもちろん、甘いもの好きなあの人へのギフトにもおすすめ♡
パン生地とクリームを通常の2倍に増量し、見た目のボリューム感もインパクト抜群です。ラインナップは、以下の2種類。
2倍くりーむパン6個入（カスタード）
価格：3,000円（税込）※送料別
内容：2倍くりーむパン（カスタード）×6
2倍・ミニくりーむパン4個詰合せ（2種）
価格：1,510円（税込）※送料別
内容：2倍くりーむパン（カスタード）×2／ミニくりーむパン（カスタード）×2
店舗限定の「HAPPY BAG」も見逃せない♪
八天堂本店（広島県三原市）ときさらづ店限定で、8月9日（土）から数量限定の「HAPPY BAG」を販売スタート。
お好きなくりーむパンを5個または10個選べるうえ、保冷バッグとお得な優待券付きの豪華セットです。
甘党女子にはたまらない内容で、夏のおでかけのお供や差し入れにも◎。売り切れ次第終了なのでお早めに！
8月10日だけ使える限定クーポンも♪
8月10日「八天堂の日」には、全国の八天堂常設店舗（一部除く）で使えるお得なアプリクーポンも配信中。
アプリを提示すると、1,500円（税込）以上の購入で100円引きに。夏の手土産やスイーツのまとめ買いにぴったりのチャンスです。クーポンの詳細は、八天堂公式HPをチェックしてみて。
夏のスイーツタイムをとびきり贅沢に♡
今年の夏は、八天堂の「810感謝祭」で特別なスイーツ体験を♡とろけるカスタードとふわふわパンの幸福感を2倍にした「2倍くりーむパン」は、この期間だけの限定アイテム。
店舗限定のHAPPY BAGやクーポンも見逃せません。おうちで、外出先で、心ときめくひとときをお楽しみください♪