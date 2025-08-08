¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡£±£²ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¤âÃí°Õ´µ¯¡ÖÂçÌ£¤Ê»î¹ç¤Î¸å¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£±£²¡½£²¤ÈÂç¾¡¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£¸°ÂÂÇ¡õÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷°ÂÂÇ¤ÎàÂçÇúÈ¯á¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£Ç¥Ê¥¤¥ó¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤éµð¿ÍÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¤·¤¿¡£°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Í··â¡¦µþÅÄ¤Î¼ººö¤ÇÆó»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬ÀèÀ©º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á£±ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£Â³¤¯¹ÃÈå¤¬ÃæÁ°ÂÇ¡¢Ãæ»³¤¬»Íµå¤ÇÆó»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç°ìµó£³ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ë¤Ï´Ý¤Îµ¾Èô¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç£³ÅÀÄÉ²Ã¡££¶²ó¤Ë¤Ï£¶°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤·¡¢£³·î£²£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£¹£¹»î¹ç¤Ö¤ê¤Î£²¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££·²ó¤Ë¹ÃÈå¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òµó¤²¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£±£²ÆÀÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÂçÌ£¤Ê»î¹ç¤Î¸å¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤ÆÌÀÆü¤â¤¦£±²ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Î¨¤ò£µ³ä¤ËÌá¤·¤¿°¤Éôµð¿Í¡£¾¡¤Ã¤Æ³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¡¢¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£