ÅÄÀî¼÷Èþ¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹ðÇò¡Ö½é¤á¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÀèÆü¡¢²È¤Ç¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦ÅÄÀî¼÷Èþ¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥é¥ó¥Á¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÄÀî¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤òÊç¤ê¡¢¤½¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò»²¹Í¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¼ñ¸þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥¢¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÅêÉ¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´¿À¼¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¡¢¼Çºù¤ÎÊÁ¤ÎÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÀî¡£¡Öº£Ç¯¡¢½é¤á¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÀèÆü¡¢²È¤Ç¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿åÊ¬¤â¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿ÈÂÎ¤ËÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Ç®¤òÂ¬¤Ã¤¿¤é£³£·¡¦£´ÅÙ¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Ç®Ãæ¾É¤È°ßÄ²±ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÌô¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ìÆü¤Ç²óÉü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È½é¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È£±°Ì¤Î¡Ö½÷¡Ä¤Ò¤È¤êÎ¹¡×¤Ç²Î¾§¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¬Àé½©¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ï¤³¤ì°ì¶Ê¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÆ±Î¨°ì°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³¤¶®¤ß¤Ê¤È±Ø¡×¤ò¾Ò²ð¡£³¤¤Î²Î¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö³¤¶®¤ß¤Ê¤È±Ø¡×¡¢¡Ö³¤ÌÄ¤ê¡×¡¢¡ÖËÌ³¤´ß¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÀî¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿§¤ó¤Ê²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¶Ê¤ò¡¢¤½¤Î»þ¡¹¡¢ºî»ìºî¶Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¡ÖÈá¤·¤¤¤á¤°¤ê°©¤¤¡×¤âÈäÏª¤·¡¢Á´£±£°¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿ÅÄÀî¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£