¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî ¡È±ê¾å¡É¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤ò¼ÂÂÎ¸³¡Öº£¤¬°ìÈÖºÇÄã¤Ê¾õÂÖ¡×¡Ö²¶¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤ÎÌðºî·ó¤¬£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£²Æì¸©ËÌÉô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·î£²£µÆü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£´üÂÔ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö£Ã£Í¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¶½Ê³¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÆþ±à¤·¤Æ¤¹¤°¥¢¥×¥ê¤¬Íî¤Á¤ÆÀ°Íý·ô¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤¬¹â°µÅª¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯½Ð¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó£³ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¸þ¤³¤¦¡Ê¸©ËÌÉô¡Ë¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸ÛÍÑ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡£¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È²Æì¤Ë³«¶È¤·¤¿°ÕµÁ¤ò¼çÄ¥¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¤¤ï¤æ¤ë¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢Åìµþ¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥ó¸Æ¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¿Í¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë°éÀ®¤È¤¤¤¦¤«¡¢»þ´Ö¤¬ÁêÅö¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÐ±þ¤ÎÀÛ¤µ¤ÎÍýÍ³¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡£¤¤Ã¤È¤³¤ÎÀè¡¢È¾Ç¯¡¢£±Ç¯¤«¤±¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤â¤¦¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¡Öº£¤¬Â¿Ê¬¡¢°ìÈÖºÇÄã¤Ê¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁêÊý¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤Ï¡ÖºÇÄã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢»Ï¤á¤Æ£±½µ´Ö¡¢£±¤«·î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤â¤¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¡Ö°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Ê·°Ïµ¤¤Ç¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ·ë¹½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¡ØÊÂ¤ó¤À¡Ù¤È¤«¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Í¡¢¤¹¤´¤¤Ê¹¤¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤À¤±¤É¡Ä²¶¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤è¡£²¶¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤±¤É¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¾®ÌÚ¤¬¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡¡¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÆþ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤âÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö¾·ÂÔ¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤Î¤è¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¡£¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÂ¤ó¤À¤È¤«ÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê¸¶ç¤Ï²¶¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¶¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¡£¤À¤«¤é¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤è¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£