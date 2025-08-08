全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。

千葉県勢は、ハンドボール女子で、昭和学院が２年連続３度目の優勝を決めた。

ＧＫ峯村心選手「３連覇に向けて練習する」

ハンドボール女子決勝は、３年連続同一カードで、昭和学院と白梅学園（東京）が対戦した。昭和学院は逆転で勝利をつかみ、連覇を果たした。

序盤は白梅学園が主導権を握った。リードされ、一時は９点差まで広げられた。

だが、シュートコースを狭める守備を徹底すると、１年生ＧＫ峯村心選手が好セーブをみせた。

後半、相手シュートを防ぐと全員攻撃で点差を縮め、残り５秒で同点。延長でも勢いを維持して、劇的な逆転を呼び込んだ。

峯村選手はレギュラーになった当初、上級生の中でプレーすることにプレッシャーがあったという。だが「先輩が優しく声をかけてくれて和らいだ」と次第に溶け込んでいった。決勝でも、先輩たちが一緒にゴールを守ってくれた。「どんな時も励ましてくれたからがんばれた。３連覇に向けて練習する」と意気込んだ。

◇…ハンドボール…◇

▽女子決勝

１１―１９

昭和学院３６ １９―１１ ３２白梅学園

（千葉） 延 長 （東京）

６―２

（昭和学院は２年連続３度目の優勝）