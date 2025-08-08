◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を迎え撃つ防衛戦などトリプル世界タイトルマッチ（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）のチケットが、８月９日正午から、チケットぴあで一般販売（先着）される。予定枚数終了しだい発売終了となる。

セミファイナルでは、ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝と対戦する。

ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦では、同級１位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝と同級２位・松本流星（２７）＝帝拳＝が、オスカー・コラーゾ（プエルトリコ）がスーパー王者に昇格し空位となった王座を争う。

その他の対戦カードは以下の通り

▽スーパーバンタム級８回戦

ＷＢＯフェザー級２位・下町俊貴（グリーンツダ）―韓国スーパーバンタム級王者リー・ハンソル（韓国）

▽日本ライト級王座決定戦１０回戦

同級１位・村上雄大（角海老宝石）―同級２位・今永虎雅（大橋）

▽スーパーフェザー級８回戦

日本同級９位・英豪（ＬＵＳＨ緑）―ＷＢＯアジアパシフィック・同級９位・大畑俊平（駿河男児）

▽バンタム級４回戦

綾野太晴（中日）―名和佑輔（岐阜ヨコゼキ）

試合は「Ｌｅｍｉｎｏ」で独占無料生配信される。