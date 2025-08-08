女優の菜々緒（36歳）が、8月7日に放送されたバラエティ番組「櫻井･有吉THE夜会」（TBS系）に出演。「ご飯を作ってくれる男性が現れないかなって思っちゃう」と語った。



映画「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」に出演している鈴木亮平と菜々緒が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



番組の中で、松田ゆう姫が自炊で7品の食事を作る映像が紹介されると、菜々緒は「私の対極にいる人だなって。全く私料理しないし、全然作りたいと思わない」と話す。



ただ、食事自体は好きなようで、菜々緒は「胃袋をつかまれる、っていうのはわかるんですよ。美味しいご飯を食べた時、ご飯を作ってくれる男性が現れないかなって思っちゃう」と語った。