「TOKYO MER」撮影の合間に寝てる？ 鈴木亮平の暴露に菜々緒「気絶してるんです」

女優の菜々緒（36歳）が、8月7日に放送されたバラエティ番組「櫻井･有吉THE夜会」（TBS系）に出演。撮影の休憩中や移動中には寝ないようにしているが、「TOKYO MER」の撮影中は「気絶してるんです」と語った。



映画「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」に出演している鈴木亮平と菜々緒が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。菜々緒は撮影中は腹八分目を心掛けていて、休憩中や移動中もなるべく寝ないようにしていると話す。



すると、鈴木が「ちょっと僕が知っている話とは違うな、と思って」と、映画の撮影中に菜々緒が寝ている姿の写真を紹介。



鈴木が「『TOKYO MER』の撮影中は結構寝てます！」と暴露すると、菜々緒は笑いながら「違う！違う！これ、寝てるんじゃないです。気絶してるんです」と弁解した。