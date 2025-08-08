きょう為替市場、ドル円は前日のＮＹ終盤の流れを引き継いで東京時間の早朝には、１４６円台に下落する場面が見られていた。ただ、海外市場にかけて１４７円台後半まで買い戻される展開となっている。



トランプ大統領が、退任を表明しているクーグラーＦＲＢ理事の後任にミランＣＥＡ委員長を来年１月末までの暫定理事に指名。ミラン委員長はあと年内３回のＦＯＭＣで全て利下げを求めるのではとも予想されることから、為替市場はドル安で反応した。



ドル円も下落していたが、すでに市場は先週の米雇用統計を受けて、年内２回の利下げを完全に織り込んでいるほか、３回の可能性も３５％程度で織り込んでおり、さほど現状の認識から逸脱してしていないと見ているようだ。



本日の為替市場は、前日のドル安を解消する動きとなっている模様。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４７．５０円に観測されている。



8日（金）

147.50（5.0億ドル）



12日（火）

147.30（8.8億ドル）



13日（水）

147.00（8.4億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

