長崎がJ1復帰へ戦力補強!元鹿島MFディエゴ・ピトゥカを獲得「誇りをもって頑張ります」
V・ファーレン長崎は8日、MFディエゴ・ピトゥカ(32)の新加入を発表した。背番号は8番になるという。
同選手は1992年8月15日生まれの32歳で、21年から3シーズンを鹿島アントラーズでプレー。J1通算85試合6得点を記録した実績を持つ。精度の高い左足のキックが特長で、24年からは古巣のサントスでプレーしていた。
クラブを通じ「長崎のユニフォームを着れることをすごく嬉しく思いますし、ピッチで誇りをもって頑張ります。また、みなさんと共に目標達成ができるようにします。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
長崎は現在J2でプレーオフ圏内の6位につける。自動昇格圏の2位の千葉とも勝ち点3差の大混戦で、8季ぶりのJ1復帰に向け、戦力補強に出た。
