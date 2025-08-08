ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÎ©·û¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï°Ý¿·¡© ÁíºÛÁªàÁ°ÅÝ¤·ÏÀá½Ð¤ë¤Ê¤«Ï¢Î©Áê¼ê¤Ç¤âº®Íð
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î½ÐÀÊ¡£½ªÎ»¸å¡¢ÁíºÛÁªµóÁ°ÅÝ¤·¤Î°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Î»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿½êÂ°µÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Â³Åê¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿ÀÐÇË¼¹¹ÔÉô¤ËÂÐ¤·¡ÖµóÅÞ°ìÃ×¤ÇÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¤Ç¡¢àÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·ÏÀá¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼¹¹ÔÉô¤ÏÁí²ñ¤ÇÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éº£¸å¡¢ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÇÂÐ±þ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÁí²ñ½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÅÞÂ§¤Ë¤¤Á¤ó¤È±è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÞÂ§¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤«¤é¤³¤³¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÅÞÂ§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤È±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡£¹·î¤ËÆâ³Õ²þÂ¤¤äÌò°÷¿Í»ö¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î»þÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤¬¹ñ²È¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÎÉ¤¤¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢Â³Åê¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤¹ÀÐÇË¼óÁê¡£ÅÞÆâ¤ÎµÕÉ÷¤¬¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡Ö½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¡Ê£´Æü¡Ë¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤ÏÎ©·û¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ËµëÉÕ¤Ä¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Î¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤ï¤¬ÅÞ¤Ï½°»²¤È¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¤Ê¤«¤ËÌîÅÞ¤È¤ÎàÏ¢Î©á¤ÎÊ¸»ú¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÞ¤ò»ÅÀÚ¤ë¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤È´Ö¤Ç°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÞÆâ¤Ç¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤ÏÎ©·û¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡£¤³¤³¤Ç¤âóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹¹ÔÉô¤Ïº£·îÃæ¤Ë»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¢¤È¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¼¤á¤¿¤ê¤Ç¤â¤·¤¿¤éº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±µÄ°÷¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£