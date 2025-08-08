タレントの中山秀征（58）が8日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。MCを務めていた番組でのハリウッドスターとのロケで大事件が勃発したことを明かした。

中山は1999年4月から2018年3月までフジテレビ系で放送されていたバラエティー「ウチくる！？」でMCを務めていた。その際の「忘れられない事件」として「マトリックス」シリーズで知られる世界的スターのキアヌ・リーブスとのロケを回想した。

「ウチくる！？」はゲストにとって思い出深い街を歩くロケバラエティーで、リーブスの出演が決まった時点で米ロサンゼルスでの撮影を準備していたという。

中山は「あのキアヌが街を歩いて“ここが思い出の場所です”ってやってくれるのかな」と疑問を持っていたが、番組スタッフから契約書や、そこにリーブスの署名が書いてあるのを見て納得。当時、ともにMCを務めていたタレントの飯島愛さんは着物を新調するなど、出演者、スタッフともに万全の準備をして渡米したという。

しかし、ロケ日になってもリーブスは姿を見せず。「コーデイネーターが“すみません。キアヌは到着していません。明日は必ず来るので大丈夫です”と。ああ、そんなこともあるのかと思ってたんだけど、次の日も“キアヌは来られません”と」。怪しんだ中山、番組スタッフが映画会社に連絡したところ、なんとリーブスはフランス・パリに滞在していたという。

中山は「要は詐欺なんですよ。次の日にコーディネーターは現場に来なかった。逃げた」とし、ロケは中断の危機に。それでも「俺、スタッフに言ったんです。キアヌに会えるかどうかを撮っておこうと。ロケするお店は決まっていたので、キアヌには会えなかったいう映像を撮った」と当時を振り返った。

しかしながら日本に帰国後、今度は出演映画のプロモーションでリーブスが来日するとの情報をキャッチ。「映画会社にオファーしたらブッキングできた。最後は日本で会って、日本で会えるんかいっていうので、事なきを得てオンエアできた」とドタバタの裏側を明かしていた。