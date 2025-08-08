九州北部地方では、８日夜のはじめ頃から１１日頃にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

［気象概況］

九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は１０日にかけて九州北部地方に停滞し、その後ゆっくり北上する見込みです。

このため、九州北部地方では、８日夜のはじめ頃から１１日頃にかけて局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

［雨の予想］

８日から９日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

山口県 ３０ミリ

福岡県 ４０ミリ

佐賀県 ５０ミリ

長崎県 ５０ミリ

大分県 ４０ミリ

熊本県 ５０ミリ

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

福岡県 １００ミリ

佐賀県 １２０ミリ

長崎県 １２０ミリ

大分県 １００ミリ

熊本県 １２０ミリ

その後、９日１８時から１０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山口県 １５０ミリ

福岡県 ２００ミリ

佐賀県 １５０ミリ

長崎県 ２００ミリ

大分県 １５０ミリ

熊本県 １５０ミリ

その後、１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山口県 １２０ミリ

福岡県 １２０ミリ

佐賀県 １００ミリ

長崎県 １２０ミリ

大分県 １２０ミリ

熊本県 １５０ミリ



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。