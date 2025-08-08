シンガー・ソングライターの中村あゆみ（５９）が８日、東京・有楽町のＩ’Ｍ Ａ ＳＨＯＷ（アイマショウ）でデビュー４０周年を記念したツアー「４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＡＹＵＭＩ ＮＡＫＡＭＵＲＡ Ｂｉｒｔｈｄａｙ ｌｉｖｅ Ａｌｉｖｅ ２０２５」（４都市４公演）のファイナルとなる東京公演を開催した。１９８５年に大ヒットした代表曲「翼の折れたエンジェル」など全１７曲を熱唱した。

「会いたかったー、東京！」。紺色のツアーＴシャツにショートパンツ、白のロングブーツで決めた中村が、猛暑を吹き飛ばすハスキーな声をとどろかせた。

立ち見まで出た超満員の会場で「これから私、紅白目指すことにしたの」と宣言。「翼の―」のヒット当時にＮＨＫからのオファーを断ったことを明かし“再挑戦”を宣言した。

レコード・ＣＤを合わせて５０万枚以上、ベスト盤などを含めると約１００万枚の売り上げを記録した同曲を、中村はほぼ全てのライブで歌い続けてきた。他の曲では情景を浮かべるが、「翼の―」については世間に浸透していることもあって「みんなのために歌っている」という。

昨年デビュー４０年を迎え、現在も「スマッシュヒットを出したい」と意欲十分。この日も今ツアーで初披露した新曲「風のメロディ」「あなたは負けない」を歌い上げた。「金曜日のバレリーナ」ではＴシャツを脱いで客席に投げ入れ、金曜の夜を熱くした。

１０月２４日にはビルボードライブ大阪、３１日にはビルボード横浜で、熟成された大人の音楽を聴かせる。来年５月１０日には東京・ＮＨＫホールでフェス「ＳＵＰＥＲ ＬＡＤＹ ＦＥＳＴＩＶＡＬ」の主催も発表。まだまだ音楽の翼を広げ続ける。（堀北 禎仁）