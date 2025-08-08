ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ホットスナックの新商品「鶏つくね串（梅しそ味）」を8月12日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。

ファミリーマートのホットスナック「鶏つくね串」から、夏にぴったりの新商品として「鶏つくね串（梅しそ味）」を発売する。



「鶏つくね串（梅しそ味）」

長年支持されている「鶏つくね串」の魅力である「ふんわりとした食感」と「鶏肉の深い旨み」はそのままに、日本で梅の産地として有名な「和歌山県産」の梅肉を使用した爽やかな酸味に、国産しその豊かな香りを加え、夏にぴったりのすっきりとした味わいに仕上げた。お祭りや花火大会でも食べ歩きしやすいので夏のレジャーにもおすすめとなっている。

「鶏つくね串（梅しそ味）」は、鶏肉の旨みたっぷりのふんわりとしたつくねに、さっぱりとした梅としそを練りこみ、爽やかな味わいに仕上げた。

［小売価格］185円（税込）

［発売日］8月12日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp