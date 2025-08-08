松屋フーズ、とんかつ専門店の「松のや」でたっぷりトマトとやわらか牛肉の「たっぷりトマトのハヤシライス」を発売
松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、8月13日午後3時から、「たっぷりトマトのハヤシライス」を発売する。
今回、松のやから新しいトマトメニュー「たっぷりトマトのハヤシライス」が登場する。夏といえば、やっぱりトマト。トマトの爽やかな酸味と、コク深いハヤシソースが絶妙にマッチし、ごはんがどんどん進むおいしさとなっている。
「たっぷりトマトのハヤシライス」は、さっぱりとした味わいに、満足感たっぷりの一皿に仕上げた。旨みあふれるやわらかい牛肉と、トマトが溶け合う、夏にぴったりのごちそうは、たっぷりトマトのハヤシライスはもちろん、店舗で手間暇かけて仕込まれたサクサクの「ロースかつ」や、「ささみかつ×濃厚タルタルソース」との相性も抜群とのこと。さらに、一部店舗ではふわトロなトッピングオムレツがのったメニューも用意している。
暑さで食欲が落ちやすいこの時期でも、思わず箸が進む一品だとか。ぜひ、松のやの“夏の味覚”を賞味してほしいという。
［小売価格］
たっぷりトマトのハヤシライス：790円
たっぷりトマトのロースかつハヤシライス：990円
たっぷりトマトのささみかつハヤシライス：990円
たっぷりトマトのオムハヤシライス：990円
たっぷりトマトのロースかつオムハヤシライス：1190円
たっぷりトマトのささみかつオムハヤシライス：1190円
（すべて税込）
［発売日］8月13日（水）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp