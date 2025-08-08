松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、8月13日午後3時から、「たっぷりトマトのハヤシライス」を発売する。

今回、松のやから新しいトマトメニュー「たっぷりトマトのハヤシライス」が登場する。夏といえば、やっぱりトマト。トマトの爽やかな酸味と、コク深いハヤシソースが絶妙にマッチし、ごはんがどんどん進むおいしさとなっている。

「たっぷりトマトのハヤシライス」は、さっぱりとした味わいに、満足感たっぷりの一皿に仕上げた。旨みあふれるやわらかい牛肉と、トマトが溶け合う、夏にぴったりのごちそうは、たっぷりトマトのハヤシライスはもちろん、店舗で手間暇かけて仕込まれたサクサクの「ロースかつ」や、「ささみかつ×濃厚タルタルソース」との相性も抜群とのこと。さらに、一部店舗ではふわトロなトッピングオムレツがのったメニューも用意している。

暑さで食欲が落ちやすいこの時期でも、思わず箸が進む一品だとか。ぜひ、松のやの“夏の味覚”を賞味してほしいという。

［小売価格］

たっぷりトマトのハヤシライス：790円

たっぷりトマトのロースかつハヤシライス：990円

たっぷりトマトのささみかつハヤシライス：990円

たっぷりトマトのオムハヤシライス：990円

たっぷりトマトのロースかつオムハヤシライス：1190円

たっぷりトマトのささみかつオムハヤシライス：1190円

（すべて税込）

［発売日］8月13日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp