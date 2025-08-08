カネボウ化粧品は、「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」から、まるで素肌のままに美しい肌印象を拡張する「消える」カバー力で、なりたい素肌を超えていく美容液ファンデーション「カネボウ ライブリースキン ウェアII」を8月22日に発売する。

本来、ファンデーションによるカバーを重ねるほどに失われる素肌感（KANEBO内において）。新「ライブリースキンテクノロジー」では、なめらかな塗膜表面によるつややかな光の反射効果と、多くの光を取り込んだ塗膜内部での高い光拡散効果で、素肌らしさと高いカバー効果の両立を実現。独自開発の透明なジェル塗膜の中で、さらに進化した（KANEBO内において）カラーオイルと肌本来の色味が混ざり合いながらカバーするため、素肌の美しさを引き立てながらも、カバー塗膜は視認できないほどに肌と一体化。気になる部分を美しくカバーしながらも、カバーしていることを忘れるほどに、生命感溢れる肌印象に導くライブリーな仕上がり。そんな「消える」カバー力が、いきいきとツヤめく美しい素肌印象を実現した。



「カネボウ ライブリースキン ウェアII」

進化した透明ジェルによって、さらに肌へ均一に密着。なめらかでうるおいを抱えた厚みのある透明ジェル塗膜の形成が可能になった。厚みのある透明ジェル膜を形成することで、表面だけでなく、 塗膜内部でさらなる光拡散を叶え、高いツヤとカバーを実現する。多くの光を塗膜に取り込み、肌の色を引き込みつつ、より鮮やかに美しく発色する。

塗膜構造がより強化され、美しい色・ツヤに加え、みずみずしさまでをもキープする仕上がり。頬の高い部分から、フェースラインまでの明度差が大きく、立体的に肌の骨格を引き立たせてみせ、生命感溢れる輝きまでも長時間続く。

胎脂着想複合成分「TAISHITM HN Compounds（保湿）」を配合。角層機能の未熟な胎児の肌を、劇的な環境の変化と乾燥から守る「胎脂」に着想を得て開発した抱水性をもつ脂質成分と、うるおいを抱え込み与えるヒアルロン酸、乾燥を防ぐ肌のバリア機能の働きを助けてうるおいを与えるといわれるナイアシンアミドを含む複合保湿成分となっている。分岐脂肪酸（C10−40）コレステロールエステルズ、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル 、ナイアシンアミド,ヒアルロン酸Na。朝つけてから、長時間うるおいをキープ。乾燥による小ジワを目立たなくする（効能評価試験済み）美容液ファンデーションとのこと。さらには、メイクを落とした後までうるおい感のある設計で、ふっくらとキメの整ったなめらかな肌に整え、落とした後も生命感溢れる素肌へと導く。

［小売価格］1万2100円（税込）

［発売日］8月22日（金）

カネボウ化粧品＝https://www.kanebo-cosmetics.co.jp