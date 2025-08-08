甲子園は午後10時から鳴り物禁止…高校野球で史上初の事態に

甲子園球場で開催中の第107回全国高校野球選手権で発生した“珍光景”が、ファンの話題となっている。場内に突然訪れた変化に「すっごい違和感」「なんか新鮮ね」「高校野球で初めて見たわ」とコメントが寄せられた。

8日の第4試合、高知中央（高知）と綾羽（滋賀）の一戦は、前の試合が雨天で1時間ほど中断した影響もあり午後7時49分に試合開始。終盤になると大型ビジョンに「22時以降は鳴り物応援禁止」とのメッセージが表示された。

実際に午後10時を迎えた時、試合は9回の表で綾羽の攻撃中。ブラスバンドの応援は突然やみ、スタンドからは声だけの応援が響いた。暑さのために2部制となった日程ならではの珍事に、X上にはファンから驚きの声が並んだ。

「高校野球で鳴り物なしになるの初めてみたわww」

「高校野球で鳴り物禁止の時間までやったの初か？」

「鳴り物禁止の高校野球とか初めて見たぞ」

「22時だし鳴り物応援無くなったが、何か新鮮ね」

「甲子園で鳴り物ないのすっごい違和感」

過去、甲子園大会で最も遅い試合終了は、2021年夏に高川学園（山口）と小松大谷（福井）の試合で記録された午後9時40分。午後10時以降の鳴り物禁止タイムに突入するのは史上初の珍事だった。



（THE ANSWER編集部）