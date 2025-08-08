◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 阪神(8日、京セラドーム)

阪神はヤクルトと白熱の投手戦を見せるも、延長12回に勝ち越しを許し敗れました。

この日の先発は、今季ヤクルト戦で3戦2勝と相性のいい伊藤将司投手。この試合でも6回まで2塁を踏ませない好投を披露します。7回には2アウト1、2塁のピンチを招きますが、ヤクルト・長岡秀樹選手をピッチャーゴロに抑え、無失点で切り抜けました。

一方、阪神打線は対するヤクルトの先発・高梨裕稔投手の前に得点が得られず。しかし両チーム無得点で迎えた4回、2アウトランナーなしの場面で打席に佐藤輝明選手が向かいます。高梨投手が5球目に投じた甘く入ったフォークをとらえた佐藤選手は確信。打球はそのまま大きく弧を描きライトスタンドへ飛び込みました。これで両リーグ最速の第30号に到達しました。

しかしこの一発以降、得点があげられず。9回のマウンドにもあがった伊藤投手は、先頭・内山壮真選手に2塁打を浴びます。さらに続く村上宗隆選手をライトへのフライに打ち取るも、この間に2塁ランナーは進塁。1アウト3塁のピンチから、オスナ選手のセカンド方向への当たりにフィルダースチョイスが絡み、同点に追いつかれました。

そのまま試合は延長戦に突入。試合は12回に動きます。この回からマウンドにあがった湯浅京己投手が2アウトから2つのヒットと死球で2アウト満塁のピンチを招きました。ここで代打・増田珠選手を迎えると、マウンドは桐敷拓馬投手にスイッチ。すると5球目のストレートをとらえられ、2点タイムリーとされました。

2点ビハインドで迎えた12回裏には、代打・木浪聖也選手がヒットで出塁。郄寺望夢選手もヒットで続き、2アウト1、2塁の好機を迎えるも、あと一本が出ず。敗れました。