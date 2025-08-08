阿部サダヲ、松たか子出演のテレビ朝日ドラマ「しあわせな結婚」第４話が７日に放送された。

１５年前、原田ネルラ（松たか子）が意識を失っているうちに婚約者布勢夕人（玉置玲央）が亡くなっていた事件で、再捜査を担う刑事黒川竜司（杉野遥亮）は、１５年前に最初に事件現場に到着した新人警官だったことが明らかに。黒川は当時、ネルラに疑いを持っていたが、別事件に人員投入するため捜査をストップした署長（現警備部長）役で野間口徹が登場した。

どこか不穏な空気を漂わせた人物だが、ネットでは登場した瞬間に「悪役」と断定。

「この野間口さんは、闇深い悪い野間口さんだ」「野間口さん！こりゃ何かあるわ」「怪しさプンプン」「今回は悪い野間口さん？」「今回はワル野間口なのか？」「ラスボス感ある野間口さん」「この野間口さん怖いな」と反応する投稿が相次いだ。

今回、野間口はトレードマークのメガネなしで登場。近年、何かのサインなのか、野間口がメガネなしで出演したフジテレビ「全領域異常解決室」やＴＢＳ「クジャクのダンス、誰が見た？」は悪人。メガネありで出演した日本テレビ「ホットスポット」は善良な宇宙人の父親だった。

メガネの有無が善悪の鉄板サインとなりつつある。

「野間口さん（メガネなし）は確実に要注意人物」「野間口さん眼鏡無いとこわい！」「眼鏡がない時は不穏」「眼鏡ないときいつも嫌な感じの役なんだよな笑」「メガネかけてないので、これは悪野間口です」「メガネのない野間口さんはだいたい悪い役ですｗ」と突っ込む投稿が相次いだ。