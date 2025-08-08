「バスケットボール男子・アジアカップ、日本７０−７８イラン」（８日、ジッダ）

５４年ぶりのアジア制覇を狙う世界ランク２１位の日本は１次リーグ２戦目でグループ最大の難敵、世界ランク２８位のイランに敗れ、初黒星を喫した。１勝１敗となり、１次リーグ突破は最終戦グアム戦次第となった。

初戦でシリアに苦しみながらも勝利した日本は初戦で３点シュートの精度に苦しんだ富永が躍動。８本中５本の３点シュートを沈めて、イランに食い下がり、３４−３４で折り返した。

後半も一進一退の攻防が続いた中で、第４Ｑ中盤に馬場が３点シュート、さらにファウルをもらう３点プレイでリードを奪った。その後、富永が５ファウルでファウルアウトに。イランに連続で３点シュートを決められて、突き放された。

富永は「大事な場面で退場してしまって、最後コートに立てていなくて、申し訳ない。どうしても３点シュートで貢献したいと思っていた」と振り返った。

初戦となった６日のシリア戦は、９９６８で白星発進。第２クオーターで逆転を許す苦しい展開とはなったが、パリ五輪代表の吉井裕鷹（Ａ東京）が攻守で奮闘するなど勝利していた。次戦は１０日に世界ランク８８位のグアム戦。グループ１位ならストレートで決勝トーナメント進出が決定し、グループ２〜３位なら準々決勝進出戦に進む。５４年ぶりのアジア制覇に向けて、負けられない戦いが続く。