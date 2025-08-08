¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óSD¡¢³ÍÆÀÌÜ»Ø¤¹¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¡×¡Ä´ü¸Â¤Þ¤Ç¸ò¾Ä·ÑÂ³¤«
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ù¡¼¥ë»á¤¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£8Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Æ±»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤Î¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É¤Ï198Ñ¤ÎÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¸µ¥¹¥¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢12¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì½øÈ×¤«¤é´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó103²¯±ß¡Ë¤«¤é7000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó120²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤òµá¤á¤ë¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥Ù¡¼¥ëSD¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Áª¼ê³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÂ¦¤Ï¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£²Æ¤Î³ÍÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö9·î1Æü¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¡Ë¾ï¤ËÆ°¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢°ú¤Â³¤Æ±Áª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½DF¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ù¡¼¥ëSD¤Ï¡Öº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö3¿Í¤Ï10·î¤Ë¤ÏÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Èà¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
