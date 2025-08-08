「成長に感動、、、」おのののか、娘の“手術姿”を披露！ キッザニアで職業体験「素敵なメスさばき」
タレントのおのののかさんは8月8日、自身のInstagramを更新。キッザニア東京を楽しむ子どものプライベートショットを披露しました
「素敵な体験しましたね」おのさんは「はじめてのキッザニア！」とつづり、10枚の写真と6本の動画を投稿。娘がさまざまな職業体験に挑戦する姿です。手術の疑似体験をしたり、馬のブラッシングをしたり、どの仕事にも一生懸命に取り組んでいます。
コメントでは、「バッチリ堪能している 成長に感動、、、」「素敵な体験しましたね」「全部可愛いけど10枚目の破壊力やばい」「モデルさんか お母さんの血をちゃんと引き継いでますね」「おー 素敵なメスさばき 今度手術してもらおうかしら」との声が寄せられました。
娘とカフェを楽しむ様子も！7月6日には「良き休日〜」とつづり、娘とカフェを訪れた時の動画を公開していたおのさん。「シュガーバタークレープ」を「娘にほぼ食べられて」しまうシーンもあり、ほほ笑ましいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
