かわいいと話題、一方で「著作権侵害だ！」との声も…「どうぶつの森風」AI生成イラストは法的にあり？
最近、ChatGPTを使って任天堂のゲーム『どうぶつの森』風イラストを生成するのが、かわいい、楽しいなどとSNSを中心に話題になっていますが、それが著作権を侵害するのかどうかも注目を集めています。
例えば、あるX（旧Twitter）ユーザーがChatGPTによる「どうぶつの森風」イラストの生成方法と、実際に生成したイラストを載せた投稿に対して、「著作権侵害だ！」「任天堂に通報した」といったリプライが多数寄せられるなどしています。
以前、「ジブリ風」のイラストをAIで生成してXなどのSNSに掲載するのが一部で流行していたときも、「著作権的にはどうなのか」と議論を呼んでいました。
そこで、今回は、こうした「どうぶつの森風」「ジブリ風」のイラストをAIで生成することの法的問題点について、弁理士である筆者が解説します。
【画像】作風・画風が似ていても「著作権侵害」ではないとされた事例
まず1つ目は、博士イラスト事件です（東京地判平成20年7月4日）。
この事件は、被告が販売している幼児向け教育用DVDに収録されている博士風イラストが、原告販売の幼児向け教育用DVDに収録されているイラストによく似ているとして著作権侵害が争われたものです。
【画像1】の左側が原告イラストで、右側がそれによく似ているとして争われた被告イラストです。
これを見て、画風がそっくりだという印象を受ける人は少なくないでしょう。
しかも、原告と被告との関係性と経緯から、右の被告イラストは、左の原告イラストに基づいて制作されたものであると裁判では認定されたので、作風が共通していることは裁判所もおおむね認めていると考えられます。
しかし、両者の絵に共通性があることを認めつつも、その共通部分はアイデアに過ぎないし、実際のそれぞれの絵を見比べると以下のような相違点があるため、双方は類似しない……すなわち著作権侵害ではないと裁判所は判断しました。
1：全体の質感と輝き、顔や全身の縦横の比率
2：耳の有無、鼻の形、瞳の色、眉の形と色、髪の色
3：角帽のかぶり方、蝶ネクタイの有無、ガウンのデザイン
一見よく似ていて、作風もそっくりという印象がありつつも、最終的には著作権侵害ではないと判断された事例です。
次に参考になるのが、マンション読本事件です（大阪地判平成21年3月26日）。
この事件は、被告が作成した『マンション読本』という冊子のイラストが、原告イラストレーターが著作した『独り暮らしをつくる100』という書籍内のイラストによく似ているとして争われた事件です。
【画像2】の左側が原告イラストで、右側がそれによく似ているとして争われた被告イラストです。
実はこの事件には、被告イラストを制作したイラストレーターが、原告イラストを参考にしたと認めているという事情があります。よって、当然ながら作風も似ているわけですが、結局、裁判所は、それぞれのイラストを見比べて、相違点が多いため双方は類似しない……すなわち著作権侵害ではないと判断しました。
こうした裁判例などを踏まえると、「どうぶつの森風」「ジブリ風」のイラストをAIで生成することは法的にどう考えられるでしょうか。
先ほど紹介した2つの裁判例も、この考え方に沿って判断された結果、作風・画風が似ていても実際のそれぞれのイラストの相違点が一定数あることから、著作権侵害ではないと判断されたといえます。
また、2025年4月16日に国会で開かれた衆院内閣委員会において、立憲民主党の今井雅人議員による「ジブリ風にするというのが最近はやっている、現在の解釈としてどこまでが違法か」という質問に対して、著作権法を所管する文部科学省の中原裕彦氏は、最終的には司法で判断されるとしたうえで、「単に作風やアイデアが類似しているのみならば著作権侵害に当たらない」と答弁しました。
この答弁は、先述した「イラストの作風・画風は単なるアイデアであり著作権が発生しない」という考え方に沿ったものでしょう。
こうした文部科学省の見解や裁判所の判断などを踏まえると、結論、「どうぶつの森風」「ジブリ風」イラストをAIで生成してSNSに掲載することは、基本的には著作権法上問題ないと考えます。
ただし、注意点があります。
そのため、ChatGPTなどのAIでイラストを生成する際、具体的なキャラクター名をプロンプトに入力しないよう注意が必要です。
近ごろSNSで話題になっているのは、自分の顔・姿が写った写真をもとに「どうぶつの森風」イラストを生成したものですが、筆者が見る限りでは、プロンプトに『どうぶつの森』に登場する具体的なキャラクターに似せるような内容がなく、また実際に生成されたイラストに酷似しているキャラクターも見受けられないので、基本的に、著作権法的に問題ないと考えられます。
なお、この見解はあくまで日本の著作権法に基づく考えなので、海外の著作物（海外作品のキャラクターなど）の場合も同様に考えられるかというと、そうではない場合もあるので、その点には注意が必要です。
▼藤枝 秀幸プロフィール
大手IT企業などでSEとしてシステム開発などに従事した後、2009年に「藤枝知財法務事務所」を開業。以降、IT分野やエンタメ分野を中心に契約書業務や知的財産業務を行う。メディアや企業のコンテンツ監修なども手がけている。All About 弁理士ガイド。
(文:藤枝 秀幸（弁理士・行政書士）)
