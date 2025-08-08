「天使かなんかですか」浅田舞、圧巻スタイル際立つダンス姿披露「シルエット美しい」「エレガントで素敵すぎる」
元フィギュアスケーターでタレントの浅田舞さんは8月7日、自身のInstagramを更新。ダンスを踊る姿を披露しました。
【写真】浅田舞の美しいダンス姿
コメントでは「ダンスしてる舞さん、とても美しいですね」「天使かなんかですか」「やっぱり踊ってる舞ちゃんは素敵」「どこを切り取っても美しい」「華麗で美しい」「めちゃカッコイイ！」「シルエット美しい」「エレガントで素敵すぎる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】浅田舞の美しいダンス姿
「ダンスしてる舞さん、とても美しいですね」浅田さんは英語で「踊りましょうか？」とつづり、9枚の写真を載せています。ドレスを着用して男性と社交ダンスを踊るモノクロショットを披露。髪も踊るような躍動感と、ドレスからも見て取れる圧巻のスタイルが際立つショットの数々です。
多種多様なコーディネートも披露浅田さんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートを公開しています。6月3日には「雨音に耳を澄ませる時間も、悪くないと思える季節がやってきました」と、片腕があらわになった美しいドレス姿を披露しました。気になった人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)