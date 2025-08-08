BMSG¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢MAZZEL¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍèË¬¡ÖMISSIONx2¡×½Ð¿È¡¦KANON¤¬ÀµÄ¾¤Ê¿´¶¹ðÇò¡ÚTHE LAST PIECE¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/08¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡£8·î8Æü¡¢BMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆEp.07¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Îý½¬¾ì¤ËMAZZEL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó4¼¡¿³ººMVP¤Î»²²Ã¼Ô
Ep.06¡Á07¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿4¼¡¿³ººÄÌ²á¼Ô14¿Í¤¬¼¡¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢7¿Í1ÁÈ¤Îµ¼»÷¥×¥í¿³ºº¡£KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¦RYOTO¡Ê¥ê¥ç¥¦¥È¡Ë¡¦RAIKI¡Ê¥é¥¤¥¡Ë¡¦HAL¡Ê¥Ï¥ë¡Ë¡¦RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¦REN¡Ê¥ì¥ó¡Ë¡¦AOI¡Ê¥¢¥ª¥¤¡Ë¤Îteam A¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡¦KEI¡Ê¥±¥¤¡Ë¡¦GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¦TAICHI¡Ê¥¿¥¤¥Á¡Ë¡¦YUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡Ë¡¦ADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¡¦KANTA¡Ê¥«¥ó¥¿¡Ë¤Îteam B¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ÝÂê¶Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢Îý½¬´ü´Ö¤â¥×¥íµé¤Î5Æü´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤Ãæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
Ep.07¤Ç¤Ï¡¢team A¤¬²ÝÂê¶Ê¡ØGreen Light¡Ù¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¹ç½É½ê¤Ë¡¢MAZZEL¤ÎKAIRYU¡Ê¥«¥¤¥ê¥å¥¦¡Ë¡¦RAN¡Ê¥é¥ó¡Ë¤¬·ãÎå¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£2¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢MAZZEL¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØMISSIONx2¡Ù¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ËºÇ½ª¿³ºº¤ÇÃ¦Íî¤·BMSG¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤ÄKANON¡£KAIRYU¤â¡ÖÀäÌ¯¤Êµ¤»ý¤Á¡×¡¢RAN¤â¡Ö²¶Åù¤âº£Æü¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬º£¿·¤¿¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î´¶¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤±¤É¤½¤Î»þ¤Î²ù¤·¤µ¤ò·Ð¤Æ¡Øº£¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ñ¤â¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ð¸ç¤¬²þ¤á¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃç´Ö¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
BE:FIRSTÃÂÀ¸¤Î¡ÖTHE FIRST¡×¡¢MAZZELÃÂÀ¸¤Î¡ÖMISSIONx2¡×¡¢¤½¤·¤ÆHANAÃÂÀ¸¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤ËÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËè½µ¶âÍË20»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖËÜÊÔ¡×ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤¢¤µ5»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¡ÖTHE LAST PIECE¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¤òMC¤Ë·Þ¤¨¤¿¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ÖTHE LAST PIECE ¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡×¤¬TBS¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥é¥¹¥Ô¡×MAZZEL¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¢¡BE:FIRST¡õMAZZEL¤ËÂ³¤¯¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LAST PIECE¡×
