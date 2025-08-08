◇バスケットボール FIBAアジアカップ グループB イラン78−70 日本（8日、サウジアラビア・ジッダ)

グループステージ初戦を勝利した日本（FIBAランク21位）は、同じく初戦勝利を挙げているイラン（FIBAランク28位）とのグループステージ2戦目。

第1クオーターを13−16とリードを許したものの、日本は第2クオーターに反撃。その原動力となったのは、富永啓生選手。このクオーターだけで得意の3ポイントシュートを4本成功。イランに追いつき、34−34で前半戦を終えます。

第3クオーターも24−24とお互い譲らず、第4クオーターへ。日本は馬場雄大選手の得点などで一時リード奪うも、終盤富永選手が5ファウルで退場。最後はイランにリードを許し70−78（1Q：13-16、2Q：21-18、3Q：24-24、4Q：12-20）で敗戦。日本はグループステージ1勝1敗となりました。日本は第3戦グアム戦でグループステージ突破を目指します。

【日本の日程】＜グループB＞第1戦 シリア ○99−68第2戦 イラン ●70−78第3戦 グアム（10日、午後8時10分）