「ド好みだった」27歳女性が、55歳に惹かれたところ｜28歳年上の人を好きになりました。【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。この記事では、年の差恋愛を描く漫画シリーズの試し読み企画として、倉間さん作『28歳年上の人を好きになりました。』第28話をお届けします。※この作品は続編『28歳年上の人を好きになりましたが。』の序章となるお話です

彼氏に振られ傷心状態の美咲さんが出会ったのは、28歳年上のおじさんでした。共に時間を過ごすうちに、少しずつ彼に惹かれていき...。倉間さんによる年の差をテーマにした恋愛ストーリーです。年齢の差を乗り越え、気持ちを確かめ合った2人がようやく結ばれます。

心も身体も結ばれて「何もかもハッピーエンド」とはならず、高木さんの心の中には不安が残っています。気持ちだけではどうにもならない未来のことが気になっているのです。



そんな高木さんの心を見抜いていた美咲さんは、最後の切り札を渡します。それは合鍵。いつでもそばにいたいという気持ちを表すものでした。

