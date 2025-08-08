◇セ・リーグ 巨人12―2ヤクルト（2025年8月7日 東京D）

先発野手全員の今季最多18安打、今季最多タイの12得点。敵地でDeNAを粉砕した巨人の阿部慎之助監督（46）は「こういう大味な試合のあとのほうが大事だから、みんな忘れて明日もう一回頑張ってほしいなと思います」と短い言葉に全ての思いを込めた。

今季6度目の対戦となった相手先発右腕・ジャクソンに対し、初回にキャベッジ、リチャードの適時打で3点先取。打者8人で5安打を集中する猛攻で主導権を握ると、3―1で迎えた4回には丸の犠飛と佐々木の適時三塁打でまたも一挙3点を加えて大量リードを奪った。

6―1で迎えた6回には相手2番手右腕・若松から3連打で無死満塁とし、キャベッジの4連打目となる適時打で1点加えると、甲斐の内野ゴロで1点、中山の適時打でもう1点。さらに門脇の適時内野安打で加点とこの回は一挙4点を加えて10―1と一方的な展開に持ち込んだ。

7回にも3番手右腕・橋本に3安打を浴びせて甲斐の適時打で11―1とし、この時点で今季最多タイの17安打。さらにこの回もう1点加えて、結局18安打12得点の圧勝だった。

この日は5年目右腕・山崎伊織投手（26）が打線の強力援護も受けて7回6安打1失点と好投し、7月4日の広島戦（東京D）以来4試合＆35日ぶりとなる今季9勝目（3敗）。

あす9日の第2戦は2年目左腕・又木鉄平投手（26）が今季初登板初先発。プロ通算4度目の先発でプロ初勝利を狙う又木も早めに援護したいところだ。