ウンナナクール×MOOMIN、80周年記念コラボが可愛すぎ♡
“女の子の人生を応援する”をコンセプトに、下着と暮らしを彩る「ウンナナクール」から、北欧の名作「ムーミン」とのコラボ第三弾が登場♡今回はムーミン誕生80周年のアニバーサリーイヤーを記念したスペシャルなラインナップ。インナーからルームウェアまで、キャラクターの個性がちりばめられた全14アイテムが、あなたの日常にそっと癒しを届けてくれます♪
ムーミン80周年限定デザインに注目
今回のコレクションでは、ムーミン小説第1作の出版から80周年を記念し、「The door is always open.」をテーマに、心温まるストーリーを感じさせる特別柄を採用。
ムーミンやリトルミイ、スナフキンなど、おなじみのキャラクターたちが優しく描かれたデザインは、ウンナナクールならではのナチュラルで愛らしいテイスト。
インナーとしてはもちろん、ルームウェアとしても毎日着たくなる仕上がりです。
人気のインナー「364」や夜用ブラも
364 レース
ウンナナクールの定番「364」シリーズからは、ノンワイヤーで楽なのにきれい見えする《364レース》がラインナップ。
サイズはS～LL、カラーはBL/GR/IV/PUの4色展開で、価格は4,290円。
総レースショーツ
お揃いの《総レースショーツ》（M/L・2,420円）も登場しています。
ナイトアップブラ
ショーツ
サニタリーショーツ
ナイト用サニタリーショーツ
ハラマキ付きショーツ
カップ付きキャミソール
ハラマキ付きレギンス
メンズボクサーパンツ
また、眠っている間もバストを支える《ナイトアップブラ》（M～3L・3,300円）や、機能的なショーツ類（サニタリー含む・各1,980円～2,310円）、ハラマキ付きのレギンスやショーツ（各1,980円～2,420円）なども充実。すべてにムーミンの世界観が息づいています♡
そのほか、ユニセックスで使える《メンズボクサーパンツ》（M/L・2,420円）や、カップ付きキャミソール（M/L・3,300円）などもあり、家族やパートナーとのリンクコーデも楽しめます。
秋冬の癒し♡ふわふわルームウェア
なめらかふわふわプルオーバー＆ハーフパンツセット
なめらかふわふわワンピース
なめらかふわふわフルジップパーカー
コレクションの目玉ともいえるルームウェアシリーズには、《なめらかふわふわプルオーバー＆ハーフパンツセット》（M-L・13,200円）、《ワンピース》（M-L・9,900円）、《フルジップパーカー》（M-L・11,000円）が揃います。
カラーはBE/ORの2色展開。ムーミンのやさしさがそのまま詰まった、着るだけで気持ちが和らぐアイテムばかりです。
大人にも似合う、やさしいムーミンの世界を
ウンナナクールのMOOMINコラボ第三弾は、80周年という節目にふさわしい、心ときめく特別なコレクション。
繊細なレースややさしい肌触り、日常に寄り添う機能性が、女性の日々をもっと快適に、もっと愛おしく彩ってくれます。
懐かしさと新しさを同時に感じさせるアイテムたちは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです。この秋冬、新しいインナーでとびきりのやさしさを身にまとってみてはいかが？