ウンナナクール×MOOMIN、80周年記念コラボが可愛すぎ♡

“女の子の人生を応援する”をコンセプトに、下着と暮らしを彩る「ウンナナクール」から、北欧の名作「ムーミン」とのコラボ第三弾が登場♡今回はムーミン誕生80周年のアニバーサリーイヤーを記念したスペシャルなラインナップ。インナーからルームウェアまで、キャラクターの個性がちりばめられた全14アイテムが、あなたの日常にそっと癒しを届けてくれます♪

ムーミン80周年限定デザインに注目

今回のコレクションでは、ムーミン小説第1作の出版から80周年を記念し、「The door is always open.」をテーマに、心温まるストーリーを感じさせる特別柄を採用。

ムーミンやリトルミイ、スナフキンなど、おなじみのキャラクターたちが優しく描かれたデザインは、ウンナナクールならではのナチュラルで愛らしいテイスト。

インナーとしてはもちろん、ルームウェアとしても毎日着たくなる仕上がりです。

夏の旅行はグンゼのインナーで快適に♡荷物も軽量化！

人気のインナー「364」や夜用ブラも

364 レース

ウンナナクールの定番「364」シリーズからは、ノンワイヤーで楽なのにきれい見えする《364レース》がラインナップ。

サイズはS～LL、カラーはBL/GR/IV/PUの4色展開で、価格は4,290円。

総レースショーツ

お揃いの《総レースショーツ》（M/L・2,420円）も登場しています。

ナイトアップブラ

ショーツ

サニタリーショーツ

ナイト用サニタリーショーツ

ハラマキ付きショーツ

カップ付きキャミソール

ハラマキ付きレギンス

メンズボクサーパンツ

また、眠っている間もバストを支える《ナイトアップブラ》（M～3L・3,300円）や、機能的なショーツ類（サニタリー含む・各1,980円～2,310円）、ハラマキ付きのレギンスやショーツ（各1,980円～2,420円）なども充実。すべてにムーミンの世界観が息づいています♡

そのほか、ユニセックスで使える《メンズボクサーパンツ》（M/L・2,420円）や、カップ付きキャミソール（M/L・3,300円）などもあり、家族やパートナーとのリンクコーデも楽しめます。

秋冬の癒し♡ふわふわルームウェア

なめらかふわふわプルオーバー＆ハーフパンツセット

なめらかふわふわワンピース

なめらかふわふわフルジップパーカー

コレクションの目玉ともいえるルームウェアシリーズには、《なめらかふわふわプルオーバー＆ハーフパンツセット》（M-L・13,200円）、《ワンピース》（M-L・9,900円）、《フルジップパーカー》（M-L・11,000円）が揃います。

カラーはBE/ORの2色展開。ムーミンのやさしさがそのまま詰まった、着るだけで気持ちが和らぐアイテムばかりです。

大人にも似合う、やさしいムーミンの世界を

ウンナナクールのMOOMINコラボ第三弾は、80周年という節目にふさわしい、心ときめく特別なコレクション。

繊細なレースややさしい肌触り、日常に寄り添う機能性が、女性の日々をもっと快適に、もっと愛おしく彩ってくれます。

懐かしさと新しさを同時に感じさせるアイテムたちは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです。この秋冬、新しいインナーでとびきりのやさしさを身にまとってみてはいかが？