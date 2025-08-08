Ç¾½Ð·ì¤Ç3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¡Öº£Æü¤â¤¯¤Ã¤½¾Ð¤Ã¤¿¡×À¶¸¶æÆ¤¬ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¹â¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼Âº¤¤¡×
ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¾Ð´é¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
¡¡Ç¾½Ð·ì¤Ç3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦À¶¸¶æÆ(32)¤¬ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ÖPRINCE OF LEGEND¡×(2019Ç¯)¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Öº£Æü¤â¤¯¤Ã¤½¾Ð¤Ã¤¿¡¡ÊõÄÍ¤µ¤ó¤¬¥×¥ê¥ì¥¸¥§¤ä¤ë¡©¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©¤ß¤¿¤¤¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤³¤À¤Þ¤¿¤¤¤Á¡¢±óÆ£»ËÌé¤È¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¥è¤¿¤ó¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼ÉÑÈË¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë3BÂº¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¶¸¶¤Ï23Ç¯2·î2Æü¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö´¶À÷¾É¿´ÆâËì±ê¤Ë¤è¤ëÇ¾½Ð·ì¤Ç20Ç¯6·î12Æü¤ËÅÝ¤ì¡¢3²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÆü¡¹¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÎÅÍÜ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£