16Ç¯Á°¤Î½é¡¹¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û¤È¸µÆ±Î½¤È¤Îà´ñÀ×¤ÎÁø¶øá¤¬¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤ê³¹¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÊþ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¡Æ±¤¸»þ´Ö¤ËÆ±¤¸¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ËÎ©¤Á´ó¤ë»ä¤¿¤Á¡Ä±¿Ì¿¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦w¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ËÜÅÄÊþ»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡2005Ç¯Æþ¼Ò¤ÎÊ¿°æ¤Ï¡¢1Ç¯¸åÇÚ¤È¤Îà´ñÀ×¤ÎÁø¶øá¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤Î16Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤â°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íá°á»Ñ¤Ç½é¡¹¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤à¼Ì¿¿¤â¤½¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¶Ã¤¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¡Ö¶öÁ³¡¢³¹¤Ê¤«¤Ç²ñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£À¨¤¤¡×¡Ö¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÇ¯·î¤¬Î®¤ì¡¢²Ä°¦¤¤¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤êÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡Á¡¢¤¹¤Ý¤ë¤ÈºÆ²ñ¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤¹¤Ý¤ë¤ÈÍè¤¿¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤ËºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£