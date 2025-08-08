ティファニーは8日、アジア最大の旗艦店『ティファニー 銀座』の4階に日本初のブルー ボックス カフェ『Blue Box Café by Natsuko Shoji』をオープンさせました。

■日本初の『ブルー ボックス カフェ』

ブランドの豊かな伝統にインスパイアされた『ブルー ボックス カフェ』は、美食とクラフトマンシップから生まれたメニューとティファニーの世界を楽しむことができます。唯一無二の食体験を演出し、ティファニーの文化を発信する新たな拠点となるということです。

ティファニー ブルーに包まれたブルーボックスカフェのなかには多くのアート作品が飾られています。フラワーインスタレーションが彩りを添え、著名なアーティストによる多彩なアート作品がカフェを彩っています。

プライベートダイニングルームには、陶芸家モリー・ハッチによる磁器皿が壁面に飾られていて、空間に奥行きと静かな華やぎが添えられています。

監修を手掛けるのは、東京・代々木上原にあるフレンチレストラン『été（エテ）』の庄司夏子シェフ。2020年アジアのベストレストラン50にてアジアのベストパティシエ賞を受賞し、同2022年版ではアジアの最優秀女性シェフ賞を日本人女性として初めて受賞するなど国内外から高い評価を得ています。

庄司シェフは「ティファニーの歴史・文化・創造性の新たな拠点となる『Blue Box Café by Natsuko Shoji』は、日本屈指の美食文化が花開く東京 銀座という地で、ニューヨークと日本の食文化を融合させ、素材の魅力を最大限に引き出した驚きをもたらすメニューをご提供します」と語りました。

■日本の食材を取り入れた季節感あふれる料理も

アフタヌーンティー、ブレックファースト、前菜からデザートまで多彩な料理がそろうアラカルトメニューまで、日本の食材を取り入れた季節感あふれる料理が用意されています。

『Tiffany Afternoon Tea』は1段目に、シェフのシグネチャーであるフルーツタルト。2段目のデザートには、ティファニー ブルーを彷彿（ほうふつ）とさせるマカロンや、バニラチーズケーキ、フィナンシェ、プラリネのチョコレートガナッシュが彩られています。そして、3段目のセイボリーは、サンドイッチ、マッシュルームサンドとクラブサンドが並び、カプレーゼ、桜鱒（ます）とアボカドの塩タルト、花をイメージしたモルタデッラと卵のオープンサンド、ほおずきのピクルス、2種のスコーンも添えられています。

■日本人シェフならではの繊細な感性と出汁（だし）を使った料理も

『Breakfast at Tiffany's』は、日本人シェフならではの繊細な感性と出汁（だし）を使い、随所に効かせた料理をティースタンドで提供。スープには日高昆布と香味野菜の旨（うま）味を引き出した出汁が用いられています。

さらに、洗練された味わいの山梨県産“富士の介”は、すだちとレモンでさっぱりと味わうことができます。クロワッサンやシェフのシグネチャーであるブリオッシュ、自家製メイプルグラノーラは、バニラ香る特製ヨーグルトとともに味わうことができます。

コース以外にも、アラカルトメニューの用意があり、前菜から肉・魚のメインディッシュ、サイドディッシュ、デザートまで用意されています。また、料理やデザートと調和するドリンクは、ニューヨークのカクテル文化に日本のスピリッツや風味を融合したユニークなバリエーションを楽しむことができるということです。