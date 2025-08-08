BMSG『THE LAST PIECE』、疑似プロ審査に進む14人発表 MAZZEL・RAN＆KAIRYUからもアドバイス
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の本編「#7」が、8日に配信された。
【番組カット】無邪気！全力笑顔を見せるRYOTO
「#6」に引き続き、「クリエイティブ審査」の通過者を発表。前回発表されていたTAIKI、KEI、GOICHI、TAICHI、KANON、YUYA、ADAMに加え、RYOTO、RAIKI、HAL、RUI、REN、AOI、KANTAの7人の名前が呼ばれ、「疑似プロ審査」に挑む14人が判明した。
「疑似プロ審査」では、teamA（RAIKI、AOI、REN、KANON、RUI、HAL、RYOTO）、teamB（TAICHI、GOICHI、KEI、TAIKI、KANTA、YUTA、ADAM）がそれぞれの課題曲をパフォーマンスし、まず2人が脱落。12人がもうひとつの課題曲で2回目の「疑似プロ審査」に挑むこととなる。
練習にはMAZZELのRANとKAIRYUが訪れる場面も。『MISSION×2』でともにデビューの夢を追ったKANONと再会した。また、週5でMAZZELのTシャツを着ているという大ファンのHALはこの日、『THE LAST PIECE』Tシャツを着用。「うわぁ」と頭を抱えていた。
RAIKIからの「審査前日って何を思って練習していましたか」という質問には、RANが「緊張も絶対するし、特に焦る瞬間でもあるから、今できる最大限のところをしっかり突きつめて、本番の勢いとかテンションも絶対あるからそれに負けないくらいの自信というか余裕みたいなのを作れておくと意外といいんじゃないかなと思います」と伝えた。
一方、『THE FIRST』でRAN、KAIRYUとともに夢を追ったRUIは「まじで『THE FIRST』の時、ありがとうございました。年上の気持ちがわかりました」と感謝。KAIRYUは「今さらなんやねん！」と言いながらも笑顔があふれていた。
同オーディションは、TBS『THE TIME,』（月〜金 前5：20〜前8：00）の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信する。
