ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢25ºÐ¤Ï¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¡¡»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÌÜÉ¸¤òÎÏ¶¯¤¯Àë¸À
ÇÐÍ¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¡¢Áí¹ç¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¸¥å¥ì¡¼¥à¡Ù¤Î¿·¥ß¥å¡¼¥º¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤â¤¦¤¹¤°25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡Øµ²±¤Î¥¸¥å¥ì¡¼¥à¡ÙÊÓ¡Ê21Æü¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¦Áð¸¶¤ÎÃæ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤àÉÍÊÕ¤µ¤ó¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹á¤ê¡¢È±¤Î»Ø¤É¤ª¤ê¤ò½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹á¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢É÷¤¬¿á¤¤¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈ±¤«¤é¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¹á¤ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£