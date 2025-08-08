■FIBAアジアカップ2025 日本 70ー78 イラン（8日、サウジアラビア・ジッダ）

バスケットボールのアジア最強国決定戦『FIBAアジアカップ2025』のグループリーグで、男子日本代表は（世界ランク21位）はイラン（同28位）に70−78で敗れ、1勝1敗となった。日本は10日に決勝トーナメント進出をかけ、グアムとの一戦に臨む。

この日のスタメンは第1戦のシリア戦と同じテーブス海（26）、富永啓生（24）、馬場雄大（29）、吉井裕鷹（27）、ジョシュ・ホーキンソン（30）の5人。

日本は第1クォーター（Q）、ホーキンソンの3ポイントに馬場の速攻でリードするが、イランに4連続得点を許し、5−11と逆転されてしまう。日本は粘り強いディフェンスでイランの攻撃を食い止め、富永の3ポイントなどで11−13と2点差まで詰め寄ると、終盤には富永がフリースローを2本決めて13−13の同点に追いつく。しかし終了間際、イランに3ポイントを許し13−16と3点差で終えた。

第2Q序盤で富永が3ポイントを2本成功させる。中盤以降もジェイコブス晶（21）へのラストパスで3ポイントをアシスト、その直後には自らも3ポイントを決めるなど、富永の獅子奮迅の活躍で逆転に成功し、31−24と日本がリードを広げる。終盤に入り富永は3ポイントを決めたが、イランのスピードに乗った攻撃を止めることができず、3連続ポイントを許し34−34の同点で前半を終えた。

第3Qの立ち上がり、イランに連続でシュートを許し日本は追いかける展開に。ここまで3ポイントを5本決め17得点をあげた富永へのマークも激しさを増す。相手の意識が富永に集中する隙を突き、日本はテーブスのジャンプシュートや馬場の3ポイントなどで50−46と逆転に成功する。しかしイランにもゴールを許した日本は、58−58の同点で最終第4Qに突入した。

第4Qも、序盤に連続得点されリードされる日本。それでも、富樫勇樹（31）のゴールや馬場の3ポイントで65−63と逆転に成功。さらに馬場は自陣でボールを奪うと自らドリブル、ディフェンス2人を振り切りゴールを決め、68−65とリードする。富永もゴールを決めるが、イランに3連続で3ポイントを決められ万事休す。日本は惜しくもイランに敗れた。

今大会は16チームが4つのグループに分かれ予選を行い、1位のチームが準々決勝へ進出。各グループの2位と3位は準々決勝進出決定戦にまわる。日本は6日にシリア（同71位）と対戦し99−68で勝利、開幕戦で白星スタートを切った。

【日本の予選スケジュール】

8月6日 日本 99−68 シリア

8月8日 日本 70ー78 イラン

8月10日 日本 VS グアム



＊写真は富永啓生選手