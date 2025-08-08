ÀÐÇËÁíÍý¡¡8·î²¼½Ü¤Ë´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÈÆüËÜ¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÊý¸þ¤ÇÄ´À°
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Èº£·î²¼½Ü¤ËÆüËÜ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎË¬ÊÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÍûÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜË¬Ìä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î½é²ñÃÌ¤ËÎ×¤àÁ°¤ËÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÌã¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Æ¡¢25Æü¤è¤ê¤âÁ°¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£