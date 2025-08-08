【ホラー漫画】をお得に読もう！ Kindleで“期間限定ポイント”をゲット!!『近畿地方のある場所について』『憑きそい』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で“期間限定ポイント”キャンペーンが開催。『近畿地方のある場所について』『憑きそい』など話題のホラー漫画も多数ラインナップ！
近畿地方のある場所について
本記事では、“期間限定ポイント”対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■近畿地方のある場所について
価格：547円 さらに期間限定で獲得予定ポイント:+249 pt (46%)
お山にきませんか。
WEBに投稿され大きな反響を呼んだ正体不明のモキュメンタリー・ホラー小説がコミック化。
行方不明になった友人・小沢。
オカルト雑誌の編集者であった彼は、失踪する前に「●●●●●」という地域にまつわる怪談を取材していた。
過去の雑誌記事からの引用、読者からのおかしな体験談、インターネット掲示板の書き込み――
彼の足取りを追うため、彼が収集していた資料を読み解いていくと、別々の怪談として扱われていたそれらには
ある繋がりが浮かび上がってくるのであった。
■憑きそい
価格：1,132円 さらに期間限定で獲得予定ポイント:+637 pt (56%)
すべて実体験
インスタ最恐「トラウマ系心霊マンガ」
ほぼ描き下ろし14作品・264ページ
＜収録作品＞
「かくれんぼ」「黒い服の人」「そっちじゃない」「道連れのトンネル」「もう一人の面接官」「大家さん」「経路案内」「丘の上の家」「行き止まり」「審査員」「階段」「蛇」「憑きそい」
作者（＠aneeejya.kowaihanashi）は2人の子どもと夫と暮らす、ごく普通の主婦（ときどき占い師）。
だが、なぜかほかの人には視えないものが視えてしまう。
実家の雛人形、線路に佇む怪しい影、首が“くしゃっ”と曲がった赤ちゃん......。
なぜか病みつきになる後味の悪い作品集。
■コワい話は≠くだけで。
価格：363円 さらに期間限定で獲得予定ポイント:+165 pt (45%)
日常のすぐそばにある闇や恐怖、その収集の果てに行きつく先とは―――!?
■禍話 SNSで伝播する令和怪談
価格：963円 さらに期間限定で獲得予定ポイント:+213 pt (22%)
恐怖は、あなたのすぐ後ろに――。SNS発祥の令和怪談、初のコミカライズ
夜な夜な奇妙で禍々しい話を語るネットラジオ「禍話」が、漫画化。
SNSで多くのファンが漫画や小説作品にした怪談をアップし、人々の間に拡散されている話題の怪談ラジオ。ちなみに、書（描）いた人・聞いた人の身に何が起こってもそれは自己責任なので気を付けてください。
今回は、400以上の話から11の恐怖体験を厳選。
理解を超えた存在、浅ましき人の情念ーー身の毛もよだつような恐怖を感じられること間違いないでしょう。
※本ページで紹介する情報は、2025年8月8日18時現在のものです。
