超特急のアリーナツアーに密着した初のライブ＆ドキュメンタリー映画、11.7公開決定
超特急の全国4都市アリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」に密着したライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE：VE（リ・イブ）』が、11月7日より全国公開されることが、メンバーを「列車」、ファンを「8号車」と呼ぶ超特急にとって大切な数字「8」が並ぶ「8月8日」に発表された。
【動画】アリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」に密着！ 映画化決定告知動画
メインダンサー＆バックボーカルグループ超特急は、2011年結成。さまざまなジャンルの楽曲で魅せるフォーメーションダンスと、MCを交えたステージが特徴。メンバーを列車に、ファンを「8号車」に見立てた独自のスタイルで活動中。2022年8月には新メンバー4人が加入し、9人体制として新たなステージに進んでいる。
本作では、6月より、東京、兵庫、愛知、埼玉の4大都市で実施している、超特急史上最大規模のアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」に完全密着。
解禁日となる8月8日はツアーの最終公演日で、会場のさいたまスーパーアリーナでのステージ上で、メンバーから、会場のファンに向けてサプライズ発表予定。
本作は「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」の熱気あふれるライブパフォーマンスとその裏側を中心に、インタビューパートも織り交ぜメンバーの素顔や葛藤、それぞれの想いなどを余すことなく収録。9人体制で新たなステージへと踏み出し、進化し続けながら加速していく彼らの「今」、そして「これから」を捉えた作品に。超特急の新たな一面や、ファンへの感謝の気持ちが詰まった特別な映画に期待が高まる。
映画『超特急 The Movie RE：VE』は、11月7日より全国公開。
