※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

芹と会うたびに嘘をつく夫に不信感を募らせた妻は、ついに離婚を宣言します。かつて夫は芹に好意を抱いていたものの、それが勘違いだと気づき、交際3ヶ月で妻と婚約。当時、芹から2人きりの飲みに誘われても応じることはありませんでした。夫の結婚が決まると芹の誘いは止み、やがて彼女も結婚。すべてが落ち着いたように思われましたが、夫が部長に昇進してから状況は変化します。責任感から部下の話にはしっかり耳を傾け、いつしか仕事の枠を超えてプライベートな相談も積極的に乗るようになり…。



■芹からの最初の相談内容は…

■ただただどんな相談にも真摯に向き合っていただけ■おかしいと思い始めたのは…上司として芹の相談に耳を傾けていた夫は、たとえプライベートな内容であっても、やましい気持ちは一切なかったといいます。しかし、関係が変な方向へと傾き始めたのは、あの出張のときだった――。今になって、そう感じているそうです。出張先で、同席していた取引先の担当者が急に飲みを断ってきたことで、夫と芹は2人きりで飲みに行くことに。もし、あの夜を避けていたら…こんなことにはならなかったのかもしれません。これまでの話を黙って聞いていた葉山は、ふと話を遮ります。どうやら、「取引先の担当者が急に飲みを断った」という点に、何か引っかかるものを感じたようで…。(スズ)