◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第２日（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク９位の大藤沙月（ミキハウス）は、同４１位のチ・ミンヒョン（オーストラリア）に３―０で快勝した。「楽しんで試合をできた。楽しみの点数は１００点。（プレー）は１００％ではないが、今出せることは出せた」と振り返った。

第１ゲーム（Ｇ）は一時４―６とビハインドとなるも、８―７と逆転すると、そのままの勢いで最後は３連続ポイントで１１―８と先取した。第２Ｇはスタートから４連続得点を奪い、流れを切らさなかった。中盤は２点差に詰められたが、振り切り１１―６で制した。第３Ｇに入ってもリズムは変わらず。危なげいないプレーで１１―８とストレート勝ちで２回戦に進んだ。

３日まではブラジルでの試合に臨んでいた。帰国からは２日ほどしかたっていないが、「時差（ボケ）は危ないかと思っていたが、寝られていてすごく調子はいい」と笑顔で答えた。

５月の世界選手権では男女混合ダブルスで銀メダルを獲得するなど、世界ランクは上昇中。そんな中で最近はランクを上げたい思いから、プレーが小さくなっていたという。「勝ちたい気持ちが強すぎて、自分のプレーができていなかった。今回、コーチと話し合って、一からやっていこうということで、まず楽しむ気持ちで臨んでいる」と話す２１歳。「優勝したい」と意気込み、勝ち上がりを目指す。